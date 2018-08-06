«Локомотив» может провести один матч Лиги чемпионов в «Лужниках»

Москва, , 08:06 — REGNUM Московский «Локомотив» может провести один из матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом заявил генеральный директор клуба Илья Геркус, сообщает «Чемпионат».

По словам Геркуса, если «Локомотив» попадёт в одну группу с большим грандом, таким как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль», то этот матч, возможно, пройдёт на «Лужниках».

Отметим, что вместимость домашней арены «Локомотива» составляет около 30 тыс. зрителей. Тогда как «Лужники» смогут вместить около 81 тыс. человек.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом России, что даёт клубу прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

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