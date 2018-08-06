Пловчиха Ефимова выиграла золото чемпионата Европы

Глазго, Великобритания, , 07:25 — REGNUM Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова показала время 1.05,53. Второй к финишу пришла Рута Мейлютите из Литвы с результатом 1.06,26. Замкнула тройку итальянка Ариана Кастильони — 1.06,54.

Отметим, что чемпионат Европы по водным видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Эдинбурге.

Напомним, Ефимова является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр 2016 года, а также пятикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.

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