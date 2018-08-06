Понедельник, 6 Августа 2018 года
08:30:11 МСК

Пловчиха Ефимова выиграла золото чемпионата Европы

Спорт

Ефимова показала время 1.05,53

Пловчиха Ефимова выиграла золото чемпионата Европы
Dave Dugdale
Плавание

Глазго, Великобритания, 6 августа 2018, 07:25 — REGNUM  Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова показала время 1.05,53. Второй к финишу пришла Рута Мейлютите из Литвы с результатом 1.06,26. Замкнула тройку итальянка Ариана Кастильони — 1.06,54.

Отметим, что чемпионат Европы по водным видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Эдинбурге.

Напомним, Ефимова является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр 2016 года, а также пятикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.

Читайте также: Пловчиха Ефимова прокомментировала сообщения о своем аресте в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Плавание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить