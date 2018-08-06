Дубль Даниэля Ройера принес «НЙ Ред Буллз» победу над «Лос-Анджелес ФК»

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM 5 августа на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч в рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Лос-Анджелес ФК». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол на 39-й минуте забил крайний атакующий полузащитник сборной Австрии Данэль Ройер — 1:0. В дебюте второго тайма Диего Мартин Росси сравнял счет, замкнув передачи Карлоса Велы — 1:1. Через 27 минут Ройер оформил дубль — 2:1.

Статистика матча («Нью-Йорк Ред Буллз"/"Лос-Анджелес ФК»)

Удары 11/9

Удары в створ 3/3

Владение 45%/55%

Фолы 7/7

«Нью-Йорк Ред Буллз», набрав 44 очка, поднялся на 2-й позицию в турнирной таблице группы А. «Лос-Анджелес ФК» с 36-ю очками остался на 3-м месте группы B.

Стартовые составы команд на матч:

«Нью-Йорк Ред Буллз»: Роблес, Паркер, Лонг, Мурильо, Лоуренс, Адамс, Ромеро, Дэвис, Ройер, Жатковски, Райт-Филлипс.

«Лос-Анджелес ФК»: Миллер, Харви, Беиташур, Симан, Циммерман, Вела, Нжиен, Феихабер, Блессинг, Росси, Диоманде.

Главный арбитр матча: Аллен Чапман.

Предупреждения: Миллер — 38, Райт-Филлипс — 60.

Голы: Ройер 39 — 1:0, Росси 53 — 1:1.