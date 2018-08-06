Дубль Даниэля Ройера принес «НЙ Ред Буллз» победу над «Лос-Анджелес ФК»

Вашингтон, 6 августа 2018, 03:10 — REGNUM 5 августа на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч в рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Лос-Анджелес ФК». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1.
Первый гол на 39-й минуте забил крайний атакующий полузащитник сборной Австрии Данэль Ройер — 1:0. В дебюте второго тайма Диего Мартин Росси сравнял счет, замкнув передачи Карлоса Велы — 1:1. Через 27 минут Ройер оформил дубль — 2:1.
Статистика матча («Нью-Йорк Ред Буллз"/"Лос-Анджелес ФК»)
Удары 11/9
Удары в створ 3/3
Владение 45%/55%
Фолы 7/7
«Нью-Йорк Ред Буллз», набрав 44 очка, поднялся на 2-й позицию в турнирной таблице группы А. «Лос-Анджелес ФК» с 36-ю очками остался на 3-м месте группы B.
Стартовые составы команд на матч:
«Нью-Йорк Ред Буллз»: Роблес, Паркер, Лонг, Мурильо, Лоуренс, Адамс, Ромеро, Дэвис, Ройер, Жатковски, Райт-Филлипс.
«Лос-Анджелес ФК»: Миллер, Харви, Беиташур, Симан, Циммерман, Вела, Нжиен, Феихабер, Блессинг, Росси, Диоманде.
Главный арбитр матча: Аллен Чапман.
Предупреждения: Миллер — 38, Райт-Филлипс — 60.
Голы: Ройер 39 — 1:0, Росси 53 — 1:1.