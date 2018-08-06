«Шапекоэнсе» упустил победу над «Спорт Ресифи» в компенсированное время

Бразилиа, , 02:57 — REGNUM 5 августа на стадионе «Адельмар да Кошта Карвалью» был разыгран матч в рамках 17-го тура регулярного сезона Серии А 2018 между «Спорт Ресифи» и «Шапекоэнсе». Поединок завершился со счетом 1:1.

Единственный гол на 13-й минуте матча забил 34-летний бразильский форврад Веллингон Перейра до Насименто (Паулиста) после передачи Янна — 0:1. В компенсированное время матча Карлос Энрике Алвеш Перейра сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Спорт Ресифи"/"Шапекоэнсе»)

Удары 14/7

Удары в створ 4/4

Владение 62%/38%

Фолы 13/18

«Шапекоэнсе», набрав 18 очков, смог выбраться из «зоны вылета» и подняться на 16-ю позицию. «Спорт Ресифи» с 20-ю баллами опустился на 12-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Спорт Ресифи»: Маграо, Винк, Алвеш, Эрнандо, Сандер, Батос, Андриго, Марлоне, Деивид, Сантана, Карлос.

«Шапекоэнсе»: Жандрей, Эдуардо, Тиере, Тата, Дуглас, Араухо, Янн, Амарал, Осман, Эликарлос, Паулиста.

Главный арбитр: Рикардо Маркеш Рибейро.

Предупреждения: Тата — 34, Сандер — 87.

Голы: Паулиста 13 — 0:1, Карлос 90+4 — 1:1.