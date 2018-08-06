«Флуминенсе» потерял 2 очка в матче с «Баией Салвадор»

Бразилиа, , 02:55 — REGNUM 5 августа на стадионе «Маракана» был разыгран матч в рамках 17-го тура бразильский Серии А между коллективами «Флуминенсе» и «Баия Салвадор». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

На 21-й минуте счет открыл счет молодой 21-летний бразильский форвард Педро Гильерме Абреу дос Сантос — 1:0. В роли ассистента выступил Матеус Алессандро. В конце матча Эдигар сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Флуминенсе"/"Баия Салвадор»)

Удары 2/3

Удары в створ ½

Владение 52%/48%

Фолы 8/13

«Баия Салвадор» с 18-ю очками поднялся на 15-ю позицию после 16-ти сыгранных матчей. «Флуминенсе», набрав 22 балла, укрепился на 9-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Флуминенсе»: Сезар, Гум, Аиртон, Дигао, Лео, Аиртон, Педро, Сорноса, Жадсон, Алессандро, Жуниор.

«Баия Салвадор»: Андерсон, Паньюссат, Виктор, Виейра, Фонсека, Рафаэл, Элтон, Грегоре, Винисиус, Жилберто, Эдигар.

Главный арбитр матча: Лиус Флавио Де Оливейра.

Предупреждения: Грегоре — 45, Аиртон — 47, Лео — 51, Гум — 58, Сорноса — 68, Элбер — 84.

Голы: Педро 21 — 1:0, Эдигар 82 — 1:1.