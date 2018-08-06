«Васко да Гама» упустил возожность набрать очки в матче с «Сан-Паулу»

Бразилиа, , 00:01 — REGNUM 5 августа на стадионе «Морумби» был разыгран матч в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А между коллективами «Сан-Паулу» и «Васко да Гама». Противостояние завершилось со счетом 2:1.

В дебюте матча колумбийский форвард Жоао Рохас открыл счет — 1:0. На 55-й минуте Яго Пикачу сравнял ситуацию на табло после передачи Джованни Аугусто — 1:1. Через 26 минут вышедший 4 минуты назад на замену Сантиаго Треллез вновь вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Сан-Паулу"/"Васко да Гама»)

Удары 8/8

Удары в створ 3/3

Владение 49%/51%

Фолы 23/9

«Сан-Паулу» поднялся на чистое первое место, набрав 35 очков после 17-ти туров. «Васко да Гама» с 19-ю баллами остался на 12-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Сан-Паулу»: Сидао, Арболеда, Милитао, Рейналдо, Алвеш, Соуза, Нене, Эвертон, Рохас, Хадсон, Лизиеро.

«Васко да Гама»: Сильва, Энрикес, Густаво, Граца, Пикачу, Мотта, Десабато, Гальярдо, Аугусто, Риос.

Главный арбитр матча: Браулио да Силва Мачадо.

Предупреждения: Энрикес — 59, Густаво — 73, Эвертон — 90+1, Карнейро — 90+2.

Голы: Рохас 2 — 1:0, Пикачу 55 — 1:1, Треллез 81 — 2:1.