«Крузейро» избежал поражения в матче с «Виторией Салвадор»

Бразилиа, , 23:56 — REGNUM 5 августа на стадионе «Маноэль Баррадас» был разыгран матч в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А между коллективами «Витория Салвадор» и «Крузейро». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

На 72-й минуте бразильский скоростной форвард Неилтон вывел хозяев вперед, реализовав пенальти — 1:0. Через 3 минуты Маноэл сравнял счет, замкнув передачи Де Арраскаэты — 1:1.

Статистика матча («Витория Салвадор"/"Крузейро»)

Удары 12/10

Удары в створ 4/4

Владение 53%/47%

Фолы 17/15

Набрав 25 очков «Крузейро» укрепился на 8-й строчке в турнирной таблице лиги. «Витория Салвадор» с 19-ю баллами идет на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Витория Салвадор»: Роналдо, Брайан, Джеферсон, Сантос, Ренато, Ароука, Соутто, Мели, Яго, Боу, Неилтон.

«Крузейро»: Рафаэл, Эзикиль, Церкуера, Эрмес, Маноэл, Кабрал, Давид, Сильва, Манкуилло, Ромеро, Собис.

Главный арбитр матча: Эдуардо Томаз Де Акуньо Валадао.

Предупреждения: Давид — 7, Мели — 38, Ароука — 45, Цекуера — 49, Силва — 52, Эрмес — 61, Эрик — 69, Де Арраскаэта — 79.

Голы: Неилтон (пен) 72 — 1:0, Маноэл 75 — 1:1.