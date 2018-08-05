«Палмейрас» и «Америка Минейро» голов не забили

Бразилиа, 5 августа 2018, 23:53 — REGNUM 5 августа на стадионе «Индепенденсия» был разыгран матч в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А между коллективами «Америка Минейро» и «Палмейрас». Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Америка Минейро"/"Палмейрас»)
Удары 6/5
Удары в створ 4/5
Владение 51%/49%
Фолы 13/17
Набрав 27 очков «Палмейрас» поднялся на чистое 6-е место в турнирной таблице Серии А. «Америка Минейро» с 21-м очком занял 10-ю позицию.
Стартовые составы команд на матч:
«Америка Минейро»: Рикардо, Ферраз, Мессиас, Карлиньос, Джованни, Адерлан, Магран, Донизете, Уэсли, Руй, Маркиньос.
«Палмейрас»: Вевертон, Майюке, Тейшейра, Луис, Мартинш, Сантос, Моизес, Лима, Джин, Хиоран, Борха.
Главный арбитр матча: Андре Луис де Фреита Кастро.
Предупреждения: Сантос — 16, Тейшейра — 83, Адерлан — 84.
Не забитые пенальти: Джин — 26.