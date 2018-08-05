«Палмейрас» и «Америка Минейро» голов не забили

Бразилиа, , 23:53 — REGNUM 5 августа на стадионе «Индепенденсия» был разыгран матч в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А между коллективами «Америка Минейро» и «Палмейрас». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Америка Минейро"/"Палмейрас»)

Удары 6/5

Удары в створ 4/5

Владение 51%/49%

Фолы 13/17

Набрав 27 очков «Палмейрас» поднялся на чистое 6-е место в турнирной таблице Серии А. «Америка Минейро» с 21-м очком занял 10-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Америка Минейро»: Рикардо, Ферраз, Мессиас, Карлиньос, Джованни, Адерлан, Магран, Донизете, Уэсли, Руй, Маркиньос.

«Палмейрас»: Вевертон, Майюке, Тейшейра, Луис, Мартинш, Сантос, Моизес, Лима, Джин, Хиоран, Борха.

Главный арбитр матча: Андре Луис де Фреита Кастро.

Предупреждения: Сантос — 16, Тейшейра — 83, Адерлан — 84.

Не забитые пенальти: Джин — 26.