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«Бавария» малыми силами одолела «Манчестер Юнайтед»

Спорт

Единственный гол на 59-й минуте забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 1:0. В конце матча

«Бавария» малыми силами одолела «Манчестер Юнайтед»
Maximilian Dörrbecker (Chumwa)
Стадион «Альянц Арена»

Берлин, 5 августа 2018, 23:08 — REGNUM  5 августа на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Бавария» (Мюнхен) и «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона.

Единственный гол на 59-й минуте забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 1:0.

Статистика матча («Бавария"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 10/1

Удары в створ 5/0

Владение 70%/30%

Фолы 4/10

Стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Рибери, Мартинес, Роббен, Гнабри, Мюллер.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Дармиан, Перейра, Мата, Фред, Эррера, Санчес, Рашфорд.

Голы: Мартинес 59 — 1:0.

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