«Бавария» малыми силами одолела «Манчестер Юнайтед»

Берлин, , 23:08 — REGNUM 5 августа на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Бавария» (Мюнхен) и «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона.

Единственный гол на 59-й минуте забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 1:0.

Статистика матча («Бавария"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 10/1

Удары в створ 5/0

Владение 70%/30%

Фолы 4/10

Стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Рибери, Мартинес, Роббен, Гнабри, Мюллер.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Дармиан, Перейра, Мата, Фред, Эррера, Санчес, Рашфорд.

Голы: Мартинес 59 — 1:0.