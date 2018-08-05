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ФК «Краснодар» не будет наказывать Смолова за ДТП

Спорт

«Аварии случаются»

ФК «Краснодар» не будет наказывать Смолова за ДТП
Oleg Bkhambri (Voltmetro)
Фёдор Смолов

Краснодар, 5 августа 2018, 21:59 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» не будет наказывать за ДТП форварда команды Фёдора Смолова. Об этом, как передает Чемпионат, сообщил главный тренер команды Олег Фоменко на пресс-конференции после матча второго тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом» (2:1).

«Никаких действий в отношении Смолова у нас не планируется, — сказал Фоменко. — Аварии случаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий Фёдор Смолов, попавший в ночь на 1 августа в ДТП в Краснодаре, разбил автомобиль BMW M5 First Edition. В результате аварии никто не пострадал.

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