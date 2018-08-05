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ЦСКА уступил «Ростову» на родном поле — 0:1

Спорт

Набрав 6 очков, «Ростов» поднялся на чистое второе место в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА с одним очком идет на 10-й позиции

ЦСКА уступил «Ростову» на родном поле — 0:1
Denis BGRUS
Стадион «ВЭБ Арена»

Москва, 5 августа 2018, 20:57 — REGNUM  5 августа на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами ЦСКА и «Ростов». Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

Единственный мяч на 7-й минуте матча забил российский латераль Сергей Паршивлюк после передачи Дмитрия Скопинцева — 0:1.

Статистика матча (ЦСКА / «Ростов»)

Удары 6/2

Удары в створ 2/1

Владение 60%/40%

Фолы 14/15

Набрав 6 очков, «Ростов» поднялся на чистое второе место в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА с одним очком идет на 10-й позиции.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Магнуссон, Бекао, Фернандес, Набабкин, Бистрович, Щенников, Чалов, Бийол, Ефремов.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Салетрос, Скопинцев, Гацкан, Юсупов, Сигурдарсон, Ионов.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Ахметов — 50, Юсупов — 51, Бийол — 65, Набабкин — 90+4.

Голы: Паршивлюк 7 — 0:1.

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