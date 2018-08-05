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«Атлетико» не смог одолеть «Штутгарт» в товарищеском матче

Спорт

На единственный гол «Штутгарта» за авторством Даниэля Дидави на 58-й минуте мадридский «Атлетико» смог ответить лишь забитым мячом Хоакина Муньоса (60 минута)

«Атлетико» не смог одолеть «Штутгарт» в товарищеском матче
Ungry Young Man
Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»

Штутгарт, Германия, 5 августа 2018, 19:33 — REGNUM  5 августа на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Штутгарт» и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый гол на 58-й минуте матча забил немецкий опорный полузащитник Даниль Дидави — 1:0. В следующей же атаке 19-летний испанский нападающий Хоакин Муньос сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Штутгарт"/"Атлетико»)

Удары 10/8

Удары в створ 4/3

Владение 62%/38%

Угловые 1/6

Стартовые составы команд:

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Аого, Баумгартль, Маффео, Бадштубер, Кастро, Дидави, Томми, Гонсалес, Гомес.

«Атлетико»: Адан, Хуанфран, Рубио, Родригес, Коке, Сауль, Лемар, Эрнандес, Олабе, Корреа, Мртинш.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Голы: Муньос 60 — 0:1, Дидави 58 — 1:1.

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