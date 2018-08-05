«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии

Лондон, , 18:57 — REGNUM 5 августа на стадионе «Уэмли» был разыгран матч в рамках Супрекуюка Англии 2018 между коллективами «Челси» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось уверенной победой «горожан» со счетом 2:0.

Первый гол на 13-й минуте матча забил скоростной форвард сборной Аргентины Серхио Кун Агуэро после передачи Филипа Фодена — 0:1. В начале второй половины Агуэро оформил дубль, завершив быструю контратаку «горожан» — 0:2.

Статистика матча («Челси"/"Манчестер Сити»)

Удары 4/12

Удары в створ 1/7

Владение 48%/52%

Фолы 5/9

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Сане, Силва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Агуэро.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Голы: Агуэро 13 — 0:1, Агуэро 58 — 0:2.