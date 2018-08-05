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«Шальке-04» минимальной обыграл «Анже» в товарищеской встрече

Спорт

Единственный гол на 15-й минуте матча забил 29-летний таранный форвард национальной сборной Австрии Гвидо Бургшталлер — 1:0

«Шальке-04» минимальной обыграл «Анже» в товарищеской встрече
Orchi
Болельщики «Шальке-04»

Вена, 5 августа 2018, 18:23 — REGNUM  5 августа на стадионе «Валдстадион Миттерзилль» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Шальке-04» и «Анже». Противостояние завершилось минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте матча забил 29-летний таранный форвард национальной сборной Австрии Гвидо Бургшталлер — 1:0.

Статистика матча («Шальке-04"/"Анже»)

Удары 4/4

Удары в створ 2/0

Владение 58%/42%

Угловые 2/3

Стартовые составы команд:

«Шальке-04»: Нюбель, Баба, Керер, Калиджури, Шоп, Ди Санто, Бургшталлер, Тойчерт, Сане, Налдо, Маскарелл.

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Бамба, Мансо, Мангани, Капель, Сантамария, Тэт, Бахокен, Фулгини.

Голы: Бургшталлер 15 — 1:0.

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