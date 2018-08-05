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Главный тренер «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе к Погбе

Спорт

«Поль Погба, безусловно, отличный игрок»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе к Погбе
Football.ua
Эрнесто Вальверде

Мадрид, 5 августа 2018, 16:32 — REGNUM  Главный тренер команды «Барселона» Эрнесто Вальверде дал свой комментарий к информации, появившейся в СМИ, об интересе его клуба к французскому полузащитнику Полю Погбе, об этом 5 августа сообщает Football Espana.

«Поль Погба, безусловно, отличный игрок. Мы относимся с уважением к тем, кто находится в других командах. У меня нет комментариев по поводу информации о трансфере. Это просто слухи», — заявил Вальверде.

Также главный тренер испанского клуба отметил, что руководство «Барселоны» с уважением относится к игрокам и клубам, в которых они находятся.

Отметим, что ранее сообщалось о резко ухудшившихся отношениях между Полем Полбой и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Мауриньо, после отказа футболиста выйти из отпуска досрочно по просьбе тренера.

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