Легендарный Мальдини войдет в состав руководства «Милана»

Мадрид, , 15:42 — REGNUM Пост в руководстве «Милана» может получить бывший игрок клуба Паоло Мальдини. Об этом 5 августа сообщает Sky Sport Italia.

Предполагается, что 50-летний экс-игрок сможет занять место вице-президента, так как для того, чтобы занять место спортивного директора, необходимо специальное образование, отсутствующее у Мальдини.

Условия трудового соглашения между экс-игроком и клубом не разглашаются.

Отметим, Мальдини играл в составе «Милана» всю свою карьеру с 1984 по 2009 год. Он сыграл за клуб более 900 матчей и выиграл 25 трофеев, включая 5 кубков Лиги чемпионов.