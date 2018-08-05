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Легендарный Мальдини войдет в состав руководства «Милана»

Спорт

Предполагается, что 50-летний экс-игрок сможет занять место вице-президента

Мадрид, 5 августа 2018, 15:42 — REGNUM  Пост в руководстве «Милана» может получить бывший игрок клуба Паоло Мальдини. Об этом 5 августа сообщает Sky Sport Italia.

Предполагается, что 50-летний экс-игрок сможет занять место вице-президента, так как для того, чтобы занять место спортивного директора, необходимо специальное образование, отсутствующее у Мальдини.

Условия трудового соглашения между экс-игроком и клубом не разглашаются.

Отметим, Мальдини играл в составе «Милана» всю свою карьеру с 1984 по 2009 год. Он сыграл за клуб более 900 матчей и выиграл 25 трофеев, включая 5 кубков Лиги чемпионов.

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