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IBU получил обновленную информацию о допинге в российском спорте

Спорт

Заседание исполкома IBU проходило в Зальцбурге 3-4 августа

Москва, 5 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Обновленную информацию по докладу Ричарла МакКларена о применении допинга в российском спорте получил от независимой рабочей группы исполком Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает 5 августа официальный сайт организации.

Заседание исполкома IBU проходило в Зальцбурге 3−4 августа.

Также исполкомом на встрече была получена обновленная информация по базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которой обладает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Отметим, что зимой 2017 года исполком IBU из-за допинг-нарушений в российском спорте, о которых говорилось в докладе МакКларена и информации ВАДА, понизил статус Союза биатлонистов России до временного членства. Рассмотрение вопроса о восстановлении статуса СБР, отложено до конгресса IBU, который состоится с 5 по 9 сентября в Хорватии.

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