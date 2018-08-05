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Юрий Шопин победил в масс-старте на 15 км

Спорт

Чемпионат России по летнему биатлону является отборочным турниром

Ульяновск, 5 августа 2018, 15:12 — REGNUM  Победителем в масс-старте на 15 километров, проходящем в рамках Чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском, стал Юрий Шопин, выступающий на соревнованиях за Ульяновскую область. Об этом 5 августа сообщает «МатчТВ».

Шопин финишировал первым с результатом 36.46,0. На втором месте окончил гонку выступающий за Новосибирскую область Максим Фуртасов — +19,7. На третьем — выступающий за ХМАО-Югра Вадим Филимонов — +56,2.

Отметим, что чемпионат России по летнему биатлону является отборочным турниром к чемпионату мира.

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