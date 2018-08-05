Новичок ЦСКА Абель может выйти на матч с «Ростовом»

Москва, , 15:09 — REGNUM Новичок в составе ЦСКА уругвайский нападающий Абель Эрнандес был внесен в заявку для участия в матчах российской футбольной премьер-лиги, сообщает 5 августа Sport24.

ЦСКА включило нападающего в заявку под номером 11 и потому уже сегодня он может дебютировать на матче ЦСКА с «Ростовом».

27-летний уругвайский форвард пришел в ЦСКА 1 августа, контракт с ним рассчитан до 2021 года.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится 5 августа на московском стадионе «ВЭБ Арена» в 19.00 по московскому времени.