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Марадона поддержал Мадуро после покушения

Спорт

«Попытка покушения на Николаса Мадуро – это попытка атаковать народ»

Каракас, 5 августа 2018, 15:04 — REGNUM  Пережившего попытку покушения президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержал бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона, разместив 5 августа в своем аккаунте в Instagram соответствующее сообщение.

«Попытка покушения на Николаса Мадуро — это попытка атаковать народ. Венесуэла не сдаётся. Сил, дорогой друг!», — написал Марадона в своем Instagram.

Аргентинский футболист, ставший в 1986 году в составе тогдашней сборной своей страны чемпионом мира по футболу, неоднократно поддерживал президента Мадуро. Так, в 2017 году он, хваля президента Венесуэлы, назвал себя «солдатом Мадуро».

Отметим, что 4 августа была организована попытка покушения на жизнь президента Венесуэлы с помощью начиненных взрывчаткой дронов.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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