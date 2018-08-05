ФСБ назвала страны, откуда больше всего приехало болельщиков с FAN ID

Москва, , 10:45 — REGNUM Погранслужба ФСБ назвала страны, откуда в Россию приехало больше всего туристов с «паспортами болельщиков» (FAN ID). Об этом 5 августа сообщает РБК.

Согласно данным погранслужбы, на первом месте оказались туристы из Китая. Их по FAN ID въехал на территорию России свыше 53 тысяч человек, это притом, что сборная Китая не участвовала на чемпионате мира 2018.

На втором месте оказались туристы из США — их прибыло в Россию свыше 46 тысяч.

Далее идут страны Латинской Америки — Мексика (41 тыс.), Аргентина (31 тыс.), Бразилия (27 тыс.).

Из стран ЕС на первом месте оказались Германия и Великобритания (по 25 тысяч турмисов). 20 тысяч туристов приехало из Франции и 18 тысяч из Хорватии. Всего по FAN ID в Россию прибыло около 633 тысяч человек.

Ранее, 3 августа, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обладатели FAN ID имеют право на безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года и указал, что подобная технология может быть распространена на другие мероприятия проходящие в России.