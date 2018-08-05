Боксёр Сергей Ковалёв намерен «повесить перчатки на гвоздь»

Атлантик-Сити, США, , 09:58 — REGNUM Комментируя бой с колумбийцем Элейдером Альваресом российский боксёр Сергей Ковалёв поблагодарил своих болельщиков и сообщил о своём намерении завершить профессиональную карьеру. Об этом спортсмен написал в своём Instagram.

«Пропустил «плюшечку», не смог собраться, видимо, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт другим путём… Спасибо вам за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что, возможно, разочаровал кого-то», — сказал боксёр.

https://www.instagram.com/p/BmFayB4hF5f/

Со словами Ковалёва согласен и его тренер Аброр Турсунпулатов — по его мнению, Сергей «должен бросать бокс» по причинам, связанным со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в рамках боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев уступил нокаутом Элейдеру Альваресу в ходе поединка в Атлантик-Сити (США).

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