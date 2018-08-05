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После дисквалификации экс-хавбек ЦСКА Ерёменко будет играть за «Спартак»

Спорт

В августе 2018 года футболист может тренироваться в составе любого клуба

После дисквалификации экс-хавбек ЦСКА Ерёменко будет играть за «Спартак»
Дмитрий Голубович / soccer.ru
Роман Еременко

Москва, 5 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Бывший полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко, дисквалифицированный за употребление наркотиков, продолжит карьеру в московском «Спартаке», передаёт телеканал «Матч-ТВ».

Отмечается, что 31-летний спортсмен уже подписал контракт с московским клубом. По сведениям источника телеканала, «Спартак» объявит о переходе полузащитника в начале следующей недели. Следует отметить, что Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В августе 2018 года футболист может тренироваться в составе любого клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, защитник «Манчестер Юнайтед» аргентинец Маркос Рохо может перейти в «Эвертон», руководство клуба готово заплатить за футболиста £30 млн.

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