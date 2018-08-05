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В США потерпел поражение российский боксёр Сергей Ковалёв

Спорт

Для спортсмена данное поражение — третье за профессиональную карьеру

Атлантик-Сити, США, 5 августа 2018, 09:01 — REGNUM  Боксёр из России Сергей Ковалев в рамках боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу. Об этом пишет «Советский спорт».

Бой за чемпионский пояс проходил в Атлантик-Сити (США) и закончился в седьмом раунде победой Альвареса техническим нокаутом. Следует отметить, что для российского боксёра данное поражение — третье за профессиональную карьеру. В его активе — 32 победных поединка (28 из которых Сергей «Русская Кувалда» Ковалёв завершил нокаутом).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский боксёр Дмитрий Бивол в 12-раундовом поединке с малавийцем Айзеком Чилембу одержал убедительную победу и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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