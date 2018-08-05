Пояс чемпиона WBA в третий раз остался у боксёра из России

Москва, , 07:19 — REGNUM Боксёр из России Дмитрий Бивол в 12-раундовом поединке с малавийцем Айзеком Чилембу на арене «Хард-Рок» в Атлантик-Сити (США) одержал убедительную победу и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передаёт телеканал «Матч-ТВ».

Бой в весовой категории до 79,38 килограммов завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей. В настоящее время в активе Дмитрия Бивола 14 побед (11 из них нокаутом) и ни одного поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что бой между украинцем Александром Усиком и российским боксёром Муратом Гассиевым является «событием года» в боксе.

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