«Всегда праздник»: в Екатеринбурге прошёл марафон «Европа-Азия»

Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM В Екатеринбурге завершился Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия». В забеге принимали участие более 7 тыс. человек из 11 стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом забега с приветственным словом к участникам соревнований по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратился министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Действительно, королева спорта объединяет всех бегущих. И я желаю вам побед, в первую очередь над собой, потому что 42 километра — это очень серьёзно», — заявил министр, выразив уверенность в том, что финиш будет для всех удачным.

Леонид Рапопорт также поблагодарил организаторов забега, в частности свердловское отделение Союза десантников России.

Также с приветственным словом выступили глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и организаторы соревнований.

«Я уже не первый раз участвую в забеге со своими подругами. Для нас подобные старты всегда праздник», — сообщила участница соревнований перед забегом.

Соревнования проходили с музыкальным сопровождением. Сразу после старта и во время забега играла живая музыка в исполнении рок-группы.

На дистанцию участники соревнований отправились с Площади 1905 года. В 08:00 по местному времени после символического залпа был дан старт забегам на марафонскую дистанцию, 21 (полумарафон) и 10 километров. В забегах принимали участие дети 10-ти лет и старше. Самому возрастному участнику марафона исполнилось 84 года.

Алексей Банников © ИА REGNUM Перед стартом Алексей Банников © ИА REGNUM Поддержка музыкальная Алексей Банников © ИА REGNUM Поддержка рукой

Отметим, что помимо участников забега на Площади 1905 года присутствовали тысячи болельщиков, которые поддерживали спортсменов во время прохождения дистанций.

Также в полдень по местному времени состоится массовый старт на три километра.

Как отметил директор марафона Андрей Уткин, в 2018 количество участников возросло. В 2017-м их было не больше 5 тыс. человек.

Напомним, что в день проведения забега в городе были изменены более 70 маршрутов наземного городского общественного транспорта (трамваи, троллейбусы и автобусы). В течение дня действуют ограничения для движения автотранспорта по центральным улицам города.

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Алексей Банников © ИА REGNUM Церемония награждения Алексей Банников © ИА REGNUM Церемония награждения Алексей Банников © ИА REGNUM Церемония награждения е

Как сообщало ИА REGNUM, Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проводится в Екатеринбурге с 2014 года. В 2018 году было введено новшество — в рамках спортивного мероприятия на территории спортивного комплекса «Динамо» 4 августа состоялся забег для детей (до девяти лет включительно) на 295 метров. Каждый юный участник получил футболку и медаль, а впоследствии родители смогут скачать электронный диплом участника.

Отметим, что 25 августа в Свердловской области также состоится веломарафон «Европа-Азия».

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