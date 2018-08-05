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«Милан» наказал «Барселону» за ужасную реализацию — 1:0

Спорт

Единственный гол на 90+3-й минуте матча забил скоростной форвард национальной сборной Португалии Андре Силва — 1:0

Вашингтон, 5 августа 2018, 04:58 — REGNUM  5 августа на «Стадионе Леви» был разыгран матч рамках Международного Кубка Чемпионов между коллективами «Милан» и «Барселона». Основное время противостояния завершилось со счетом минимальной победой «россонери» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+3-й минуте матча забил скоростной форвард национальной сборной Португалии Андре Силва — 1:0.

Статистика матча («Милан"/"Барселона»)

Удары 8/18

Удары в створ 4/6

Владение 30%/70%

Фолы 20/8

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сусо, Чалханоглу, Борини, Романьоли, Мусаккио, Кутроне, Родригес, Локателли, Кесси.

«Барселона»: Силлессен, Миранда, Семеду, Артур, Марлон, Мунир, Рафинья, Лангле, Алькасер, Роберто, Малком.

Главный арбитр матча: Балдомеро Толедо.

Предупреждения: Лангле — 49, Чалханоглу — 58, Кесси — 67, Маури — 72.

Голы: Силва 90+3 — 1:0.

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