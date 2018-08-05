Воскресенье, 5 Августа 2018 года
05:03:25 МСК

«Монреаль Импакт» и «Ди Си Юнайтед» победителя не определили

Спорт

Набрав 29 очков «Монреаль Импакт» занимает чистое 6-е место. «Ди Си Юнайтед» с 18-ю баллами остался на последней позиции в турнирной таблице

«Монреаль Импакт» и «Ди Си Юнайтед» победителя не определили
Цитата из мф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Кто кого

Вашингтон, 5 августа 2018, 04:29 — REGNUM  5 августа на стадионе «Стад Сапуто» был разыгран матч рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Монреаль Импакт» и «Ди Си Юнайтед». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый гол на 5-й минуте матча забил 33-летний итальянский форвард Маттео Манкосу — 1:0. На экваторе второго тайма аргентинский форвард Ямил Родриго Асад сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Монреаль Импакт"/"Ди Си Юнайтед»)

Удары 15/17

Удары в створ 3/5

Владение 46%/54%

Фолы 14/7

Набрав 29 очков «Монреаль Импакт» занимает чистое 6-е место. «Ди Си Юнайтед» с 18-ю баллами остался на последней позиции в турнирной таблице.

Составы на матч:

«Монреаль Импакт»: Буш, Камачо, Фанни, Райтала, Петрассо, Пиетте, Чайдер, Кролики, Сильва, Пьятти, Манкосу.

«Ди Си Юнайтед»: Оустед, Опаре, Бирнбаум, Мора, Фишер, Саноус, Морено, Акошта, Штибер, Асад, Руни.

Главный арбитр матча: Исмаил Эльфат

Предупреждения: Пьятти — 2, Канусе — 75, Бирнбаум — 78.

Голы: Манкосу 5 — 1:0, Асад 70 — 1:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить