«Ливерпуль» в пух и прах разнес «Наполи» в товарищеской встрече

Дублин, , 21:50 — REGNUM 4 августа на стадионе «Авива» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Ливерпуль» и «Наполи». Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев».

В дебюте матча опорный полузащитник сборной Англии Джеймс Милнер открыл счет мощнейшим ударом в левую «девятку» — 1:0. Через 5 минут Джорджиньо Вейналдум удвоил преимущество, замкнув навес с левого фланга — 2:0. На 58-й минуте Мохаммед Салах довел счет до разгромного — 3:0. Через 15 минут скоростной форвард Даниель Старридж забил четвертый мяч в ворота неаполитанского клуба — 4:0. Автором последнего гола на 78-й минуте стал Альберто Морено — 5:0.

Статистика мата («Ливерпуль"/"Наполи»)

Удары 10/7

Удары в створ 7/1

Владение 50%/50%

Фолы 1/10

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, Клайн, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«Наполи»: Карнезис, Луперто, Хюсай, Кулибали, Аллан, Альбиоль, Руис, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Милик.

Главный арбитр матча: Роберт Хеннесси.

Голы: Милнер 4 — 1:0, Вейналдум 9 — 2:0, Салах 58 — 3:0, Старридж 73 — 4:0, Морено 78 — 5:0.