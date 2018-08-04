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«Ливерпуль» в пух и прах разнес «Наполи» в товарищеской встрече

Спорт

«Наполи» ничего не смог ответить на пять голов «Ливерпуля» за авторством Джеймса Милнера, Джорджиньо Вейналдума, Мохаммеда Салаха, Даниеля Старриджа и Альерто Морено на 4-й, 9-й, 58-й, 73-й и 78-й минутах соответственно

«Ливерпуль» в пух и прах разнес «Наполи» в товарищеской встрече
Tarafuku10
Стадион «Авива»

Дублин, 4 августа 2018, 21:50 — REGNUM  4 августа на стадионе «Авива» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Ливерпуль» и «Наполи». Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев».

В дебюте матча опорный полузащитник сборной Англии Джеймс Милнер открыл счет мощнейшим ударом в левую «девятку» — 1:0. Через 5 минут Джорджиньо Вейналдум удвоил преимущество, замкнув навес с левого фланга — 2:0. На 58-й минуте Мохаммед Салах довел счет до разгромного — 3:0. Через 15 минут скоростной форвард Даниель Старридж забил четвертый мяч в ворота неаполитанского клуба — 4:0. Автором последнего гола на 78-й минуте стал Альберто Морено — 5:0.

Статистика мата («Ливерпуль"/"Наполи»)

Удары 10/7

Удары в створ 7/1

Владение 50%/50%

Фолы 1/10

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, Клайн, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«Наполи»: Карнезис, Луперто, Хюсай, Кулибали, Аллан, Альбиоль, Руис, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Милик.

Главный арбитр матча: Роберт Хеннесси.

Голы: Милнер 4 — 1:0, Вейналдум 9 — 2:0, Салах 58 — 3:0, Старридж 73 — 4:0, Морено 78 — 5:0.

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