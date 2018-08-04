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«Черноморец» и «Заря» поровну разделили очки

Спорт

Набрав 4 очка «Заря» поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице Лиги. «Черноморец» с тем же количеством очков идет позицией ниже

«Черноморец» и «Заря» поровну разделили очки
V&A Dudush
Стадион «Славутич-Арена»

Киев, 4 августа 2018, 21:25 — REGNUM  4 августа на стадионе «Славутич-Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона Украинской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Заря» и «Черноморец». Противостояние завершилось боевой ничьей 1:1.

Первый гол на экваторе первого тайма забил бразильский форвард Рафаэл Ратао после передачи Левана Арвеладзе — 1:0. На 59-й минуте Алексей Савченко сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Заря"/"Черноморец»)

Удары 10/9

Удары в створ 6/6

Владение 54%/46%

Фолы 21/15

Набрав 4 очка «Заря» поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице Лиги. «Черноморец» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Составы на матч:

«Заря»: Махарадзе, Сваток, Гордиенко, Вернидуб, Арвеладзе, Каменюка, Хомченовский, Караваев, Силас, Чеберко, Ратао.

«Черноморец»: Литовченко, Трубочкин, Рыжук, Грачов, Савченко, Смирнов, Чорний, Бабенко, Аштохрин, Романюк, Татарков.

Главный арбитр матча: Виктор Копиевский.

Предупреждения: Грачов — 52, Чеберко — 88.

Голы: Ратао 23 — 1:0, Савченко 59 — 1:1.

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