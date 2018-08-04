«Суонси» одержал волеву победу над «Шеффилдом»

Лондон, , 21:22 — REGNUM 4 августа на стадионе «Брэммол Лейн» был разыгран матч рамках 1-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 между коллективами «Шеффилд Юнайтед» и «Суонси». Противостояние завершилось волевой победой «лебедей» со счетом 2:1.

Первый мяч на 62-й минуте забил английский правый защитник Джордж Балдок после передачи Джона Лундстрама — 1:0. Через 9 минут Оливер МакБарни сравнял счет — 1:1. На 86-й минуте Ян Дханда вывел «лебедей» вперед, замкнув передачу Барри Маккея — 1:2.

Статистика матча («Шеффилд Юнайтед"/"Суонси»)

Удары 9/9

Удары в створ ¼

Владение 49%/51%

Фолы 5/6

Набрав 3 очка «Суонси» поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Шеффилд Юнайтед» без очков опустился в «зон вылета».

Составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О'Коннелл, Башам, Еган, Балдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Эванс, Кларк, МакГолдрик.

«Суонси»: Нордфельдт, Ульссон, ван дер Хорн, Фернандес, Робертс, Целина, Кэрролл, Асоро, Маккей, Фултон, МакБарни.

Главный арбитр матча: Джереми Симпсон.

Голы: Балдок 62 — 1:0, МакБарни 71 — 1:1, Дханда 86 — 1:2.