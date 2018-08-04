«Фейеноорд» оказался сильнее «ПСВ» в серии пенальти — 6:5

Амстердам, , 21:12 — REGNUM 4 августа на стадионе «Филипс» был разыгран матч в рамках Суперкубка Голландии 2018 между коллективами «ПСВ» и «Фейеноорд». Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Фейеноорд» — 6:5.

Статистика матча («ПСВ"/"Фейеноорд»)

Удары 14/11

Удары в створ 11/7

Владение 57%/43%

Фолы 15/15

Составы на матч:

«ПСВ»: Зоет, Вергевер, Шваб, Тасенде, Думфрибс, Перейро, Хендрикс, Росарио, Де Йонг, Мален, Бергвейн.

«Фейеноорд»: Бейлоу, Сен-Жюст, ван дер Хейден, Вердонк, Боттегин, Класи, Вилена, Торнстра, Ларссон, Бергейс, ван Перси.

Главный арбитр матча: Сердар Гёзюбююк.

Предупреждения: Сен-Жюст — 50, Тасенде — 56, Вердонк — 78.

Серия пенальти: ван дер Хайден — 0:1, Перейро — 1:1, Хендрикс — 1:1, Бергейс — 1:2, Венте — 1:3, Шваб — 2:3, Де Йонг — 3:3, Ларссон — 3:3, Вилена — 3:4, Лосано — 4:4, Жуниор — 5:4, Вердонк — 5:5, Амрабат — 5:5, Тасенде — 5:5, Росарио — 5:5, Класи — 5:6.