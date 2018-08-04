«Локомотив» и «Спартак» голов не забили

Москва, 4 августа 2018, 20:53 — REGNUM 4 августа на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Локомотив» и «Спартак». Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)
Удары 3/13
Удары в створ 2/6
Владение 45%/55%
Фолы 6/20
Набрав 4 очка «Спартак» поднялся на 3-ю строчку. «Локомотив» с 2-мя баллами укрепился в середине турнирной таблице на 8-м месте.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Квеквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Ташаев, Промес.
Главный арбитр матча: Владимир Москалев.
Предупреждения: Ташаев — 26, Промес — 52, Денисов — 60, Фернандо — 79, Боккетти — 80, Ещенко — 90+4.