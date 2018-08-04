«Мидлсбро» отыгрался, проигрывая «Миллуолу» к 86-й минуте со счетом 0:2

Лондон, , 19:12 — REGNUM 4 августа на стадионе «Ден» между командами «Миллуол» и «Мидлсбро» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:2.

Первый гол в дебюте матча забил ирландский форвард Айден О’Брайан после передачи Ли Грегори — 1:0 Через 25 минуте уже Ли Грегори стал автором забитого мяча — 2:0. В конце матча Мартин Брэйтуэйт сократил разрыв в счете — 2:1. В компенсированное время матча Джордж Френд сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Миллуол"/"Мидлсбро»)

Удары 8/8

Удары в створ 2/3

Владение 44%/56%

Фолы 11/6

На данный момент «Мидлсбро» поднялся на 9-ю строчку, набрав одно очко. «Миллуол» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Составы на матч:

«Миллуол»: Арчер, Мередит, Хатчинсон, Купер, Ромео, Уильямс, Уоллес, О’Брайан, Сэйвилл, Грегори, Морисон.

«Мидлсбро»: Рэндолф, Френд, Шоттон, Флинт, Фрай, Лидбиттер, Клейтон, Хоусон, Ассомбалонга, Брэйтуэйт, Даунинг.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Предупреждения: Клейтон — 28, Винг — 56, Уоллес — 63, Ромео — 90+5, Хатчинсон — 90+6.

Голы: О’Брайан 12 — 1:0, Грегори 37 — 2:0, Брэйтуэйт 87 — 2:1, Френд 90+4 — 2:2.