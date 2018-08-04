«Престон» одержал минимальную победу над «КПР» со счетом 1:0

Лондон, , 18:56 — REGNUM 4 августа на стадионе «Дипдэйл» между командами «Престон» и «Куинз Парк Рейнджерс» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил ирландский плеймейкер Алан Браун после передачи Джоша Харпора — 1:0.

Статистика матча («Престон"/"КПР»)

Удары 15/6

Удары в створ 3/1

Владение 65%/35%

Фолы 14/12

Набрав 3 очка «Престон» поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа. «Куинз Парк Рейнджерс» без очков опустился в «зону вылета».

Составы на матч:

«Престон»: Рудд, Фишер, Кларк, Дэвис, Хьюз, Пирсон, Робинсон, Браун, Харпор, Бархузен, Моулт.

«КПР»: Инграм, Бидвелл, Какаи, Линч, Ляйстнер, Фримен, Эзе, Скоуэн, Осайи-Самуэл, Луонго, Смит.

Главный арбитр матча: Даррен Ингланд.

Предупреждения: Маннинг — 66, Скоуэн — 73.

Голы: Браун 50 — 1:0.