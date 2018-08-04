«Зенит» одержал минимальную победу над «Арсеналом»

Санкт-Петербург, 4 августа 2018, 18:24 — REGNUM 4 августа на стадионе «Крестовский» между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Арсенал» (Тула) был разыгран матч в рамках 2-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.
Единственный гол на 61-й минуте забил вингер национальной сборной России Олег Шатов — 1:0.
Статистика матча («Зенит"/"Арсенал»)
Удары 11/5
Удары в створ 6/2
Владение 62%/38%
Фолы 14/14
Угловые 12/0
Набрав 6 очка «Зенит» поднялся на чистое первое место в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» после двух туров с одним очком занимает 12-ю позицию.
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин, Смольников, Мевля, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Хагуш, Берхамов, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Ткачев, Лисовой.
Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.
Предупреждения: Паредес — 50, Набиуллин — 75, Григалава — 89.
Голы: Шатов 61 — 1:0.