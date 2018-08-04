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«Зенит» одержал минимальную победу над «Арсеналом»

Спорт

Набрав 6 очка «Зенит» поднялся на чистое первое место в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» после двух туров с одним очком занимает 12-ю позицию

«Зенит» одержал минимальную победу над «Арсеналом»
Иллюстрация: A. Savin
Стадион «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 4 августа 2018, 18:24 — REGNUM  4 августа на стадионе «Крестовский» между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Арсенал» (Тула) был разыгран матч в рамках 2-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил вингер национальной сборной России Олег Шатов — 1:0.

Статистика матча («Зенит"/"Арсенал»)

Удары 11/5

Удары в створ 6/2

Владение 62%/38%

Фолы 14/14

Угловые 12/0

Набрав 6 очка «Зенит» поднялся на чистое первое место в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» после двух туров с одним очком занимает 12-ю позицию.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин, Смольников, Мевля, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Хагуш, Берхамов, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Ткачев, Лисовой.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Паредес — 50, Набиуллин — 75, Григалава — 89.

Голы: Шатов 61 — 1:0.

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