Суббота, 4 Августа 2018 года
18:03:18 МСК

«Вильярреал» планирует продать полузащитника Дениса Черышева

Спорт

В составе «Вильярреала» Денис Черышев забил 11 мячей

«Вильярреал» планирует продать полузащитника Дениса Черышева
Steindy
Денис Черышев

Мадрид, 4 августа 2018, 17:06 — REGNUM  Футбольный испанский клуб «Вильярреал» хочет продать российского полузащитника Дениса Черышева. Об этом 4 августа сообщает Sport24.

Испанский клуб готов продать 27-летнего российского футболиста за сумму не менее 20 миллионов евро. Черышевым интересуются «Реал Сосьедад», «Эвертон» и «Лион».

В составе «Вильярреала» Денис Черышев забил 11 мячей и сделал 15 голевых передач в 90 матчах. Кроме того в составе сборной России на чемпионате мира 2018 Черышев забил 4 мяча в 5 матчах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить