«Вильярреал» планирует продать полузащитника Дениса Черышева

Мадрид, , 17:06 — REGNUM Футбольный испанский клуб «Вильярреал» хочет продать российского полузащитника Дениса Черышева. Об этом 4 августа сообщает Sport24.

Испанский клуб готов продать 27-летнего российского футболиста за сумму не менее 20 миллионов евро. Черышевым интересуются «Реал Сосьедад», «Эвертон» и «Лион».

В составе «Вильярреала» Денис Черышев забил 11 мячей и сделал 15 голевых передач в 90 матчах. Кроме того в составе сборной России на чемпионате мира 2018 Черышев забил 4 мяча в 5 матчах.