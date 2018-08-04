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«Томи» хватило одного гола для победы над «Зенитом-2»

Спорт

Набрав 12 очков «Томь» продолжила лидировать в турнирной таблице с шестью забитыми и без пропущенных мячей. «Зенит-2» без очков идет на 18-й строчке в «зоне вылета»

«Томи» хватило одного гола для победы над «Зенитом-2»
Болельщики «Томи»

Томск, 4 августа 2018, 16:52 — REGNUM  4 августа на стадионе «Труд» между командами «Томь» и «Зенит-2» был разыгран матч в рамках 4-го тура ФНЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил российский центральный полузащитник Ян Казаев — 1:0.

Статистика матча («Томь"/"Зенит-2»)

Удары 9/3

Удары в створ 5/1

Владение 51%/49%

Угловые 5/2

Набрав 12 очков «Томь» продолжила лидировать в турнирной таблице с шестью забитыми и без пропущенных мячей. «Зенит-2» без очков идет на 18-й строчке в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Томь»: Мелихов, Шумских, Тихий, Сасин, Казаев, Кузмичев, Шалаев, Зуйков, Клещенко, Кухарчук, Калинский.

«Зенит-2»: Кизеев, Мусайев, Сергеев, Плетнев, Бачинский, Байрамов, Синяк, Иванов, Макеев, Воробьев, Рукас.

Голы: Казаев 16 — 1:0.

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