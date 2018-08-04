«Томи» хватило одного гола для победы над «Зенитом-2»

Томск, 4 августа 2018, 16:52 — REGNUM 4 августа на стадионе «Труд» между командами «Томь» и «Зенит-2» был разыгран матч в рамках 4-го тура ФНЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте забил российский центральный полузащитник Ян Казаев — 1:0.
Статистика матча («Томь"/"Зенит-2»)
Удары 9/3
Удары в створ 5/1
Владение 51%/49%
Угловые 5/2
Набрав 12 очков «Томь» продолжила лидировать в турнирной таблице с шестью забитыми и без пропущенных мячей. «Зенит-2» без очков идет на 18-й строчке в «зоне вылета».
Составы на матч:
«Томь»: Мелихов, Шумских, Тихий, Сасин, Казаев, Кузмичев, Шалаев, Зуйков, Клещенко, Кухарчук, Калинский.
«Зенит-2»: Кизеев, Мусайев, Сергеев, Плетнев, Бачинский, Байрамов, Синяк, Иванов, Макеев, Воробьев, Рукас.
Голы: Казаев 16 — 1:0.