«Кельн» одержал уверенную победу над «Бохумом»

Берлин, , 15:57 — REGNUM 4 августа на стадионе «Воновия Рурштадион» между командами «Бохум» и «Кельн» был разыгран матч в рамках 2-го тура Бундеслиги-2 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «гостей» со счетом 2:0.

В конце первого тайма 20-летний немецкий защитник Максим Леитш срезал мяч в свои ворота — 0:1. На 59-й минуте Рафаэль Чихос удвоил преимущество «козлов» — 0:2.

Статистика матча («Бохум"/"Кельн»)

Удары 13/14

Удары в створ 2/5

Владение 49%/51%

Фолы 13/15

Набрав 3 очка «Кельн» поднялся на второе место. «Бохум» без очков опустился в «зону вылета» на 17-ю позицию.

Составы на матч:

«Бохум»: Риманн, Хоогланд, Соареш, Гиамера, Лосилла, Сэм, Крузе, Теше, Пантович, Хинтерзеер.

«Кельн»: Хорн, Чихос, Риссе, Хектор, Мере, Шауб, Клеменс, Гирасси, Озкан, Дрекслер, Кордоба.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Соареш — 32, Хоогланд — 43, Мере — 50, Леитш — 58.

Удаления: Мере — 77.

Голы: Леитш (авг) 44 — 0:1, Чихос 59 — 0:2.