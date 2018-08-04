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Погба отказался досрочно прервать отпуск по просьбе Мауриньо

Спорт

Главный тренер остался крайне недоволен выходкой французского полузащитника

Погба отказался досрочно прервать отпуск по просьбе Мауриньо
Антон Зайцев soccer.ru
Поль Погба

Лондон, 4 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Полузащитник британского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался досрочно вернуться изй отпуска по просьбе главного тренера команды Жозе Мауриньо. Об этом 4 августа сообщает итальянская спортивная газета Тuttosport.

Как сообщает издание, в ответ на просьбу Мауриньо Погба устроил большую вечеринку в Лос-Анжелесе с семьей и друзьями, а затем переехал во Французскую Полинезию для дальнейшего отдыха.

Главный тренер остался крайне недоволен выходкой французского полузащитника. За ситуацией с Погба внимательно следят другие футбольные клубы, включая «Ювентус», готовый перекупить игрока у «Манчестер Юнайтед» в случае его продажи.

Поль Погба на чемпионате мира 2018 года принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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