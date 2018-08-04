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Агент Тибо Куртуа: Тибо дал понять «Челси», что хочет перейти в «Реал»

Спорт

По словам агента, Куртуа надеется, перейдя в «Реал», быть рядом с семьей

Агент Тибо Куртуа: Тибо дал понять «Челси», что хочет перейти в «Реал»
Wshjackson
Тибо Куртуа

Лондон, 4 августа 2018, 13:33 — REGNUM  Агент Кристоф Хенротай, который представляет интересы вратаря «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, рассказал, что его подопечный дал понять британскому клубу, что хочет перейти в «Реал». Об этом 4 августа сообщает британский таблоид The Sun.

«Везде читаю, что позиция «Челси» заключается в том, что Куртуа может сам выбрать будущее. Однако Тибо уже ясно дал понять клубу, что лучшим вариантом для него будет переезд в Мадрид. Это большое решения для Куртуа, который хочет быть ближе к семье, а «Челси» должен принять предложение», — сообщил The Sun Кристоф Хенротай.

По словам агента, Куртуа надеется, перейдя в «Реал», быть рядом с семьей. И это не вопрос денег, подчеркнул Хенротай, потому что хотя после перехода в «Реал» Куртуа и получит больше денег, однако ранее футболист отклонил более выгодное предложение другого клуба. А значит, это не только финансовое решение, считает агент голкипера «Челси».

Тибо Николя Марк Куртуа бельгийский футболист, вратарь британского клуба «Челси», а также сборной Бельгии. Был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги в сезоне 2010−2011. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в составе сборной Бельгии, был признан лучшим вратарём мирового первенства.

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