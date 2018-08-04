Суббота, 4 Августа 2018 года
13:26:20 МСК

Трамп ответил на критику баскетболиста NBA Джеймса Леборна

Спорт

Ранее Джеймс Леборн подверг критике Дональда Трампа

Вашингтон, 4 августа 2018, 13:06 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп ответил игроку американской Национальной баскетбольной ассоциации Джеймсу Леброну на критику в свой адрес 4 августа, написав сообщение в своем аккаунте в twitter.

«Только что у Леброна взял интервью самый тупой человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Джеймс выглядел умным, а это непросто. Мне нравится Майкл Джордан», — заявил президент США в своем twitter.

Ранее Джеймс Леборн подверг критике Дональда Трампа, заявив, что лидер США использует национальный спорт в для того, чтобы разделить американцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить