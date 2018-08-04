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РПЛ обсуждает с ФК «Уфа» возможность переноса матча с «Краснодаром»

Спорт

В настоящее время РПЛ и УЕФА проводят консультации

Уфа, 4 августа 2018, 13:03 — REGNUM  О дате встречи 3-го тура чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между командами «Уфа» и «Краснодар» будет сообщено дополнительно, об этом 4 августа сообщает пресс-служба РПЛ.

Изменения в расписании игр команд связаны с тем, что в УЕФА были официально утверждены даты проведения матчей 3-его тура Лиги Европы между российской «Уфой» и люксембургским «Прогрессом».

Ответная встреча команд должна состояться 14 августа, что исключает возможность встречи «Уфы» с российским «Краснодаром» в рамках третьего тура чемпионата РПЛ.

В настоящее время РПЛ и УЕФА проводят консультации для разрешения сложившейся ситуации.

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Футбол
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