Азаренко снялась с турнира WTA из-за травмы

Минск, , 10:42 — REGNUM Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась из-за травмы с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе во время матча ¼ финала против американки Даниэль Коллинз.

Первый сет Азаренко выиграла, а во втором при счете 0:2 в пользу Коллинз, совершила три двойные ошибки в гейме на своей подаче. После третьего проигранного гейма Азаренко была вынуждена взять медицинский тайм-аут, во время которого врач с тренером стали оказывать ей медицинскую помощь прямо на корте.

В итоге, 29-летняя спортсменка из Белоруссии из-за сильных болей в нижней части спины не смогла продолжать матч, и вынуждена была сняться с турнира. В результате Коллинз вышла в полуфинал, где ей предстоит встреча с греческой теннисисткой Марией Саккари, победившей до этого в четвертьфинале американку Винус Уильямс.

Виктория Азаренко — двухкратная победительница турниров серии Большого шлема, выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2012 и 2013 годах. Занимала первое место в рейтинге WTA в период с января по июнь 2012 года.