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«Коньяспор» расторг контракт с Это'О из-за финансовых проблем

Спорт

Контракт между турецким клубом и 37-летним игроком из Камеруна расторгнут по взаимному согласию

«Коньяспор» расторг контракт с Это'О из-за финансовых проблем
Steindy
Самюэль Это’о

Анкара, 4 августа 2018, 10:25 — REGNUM  О расторжении контракта с футболистом Самюэлем Это'О по причине финансовых трудностей сообщил турецкий футбольный клуб «Коньяспор» 4 августа на своем официальном сайте.

Контракт между турецким клубом и 37-летним игроком из Камеруна был, после долгих переговоров, расторгнут по взаимному согласию. В сообщении отмечается, что Это'О покинул клуб, войдя в положение испытывающей финансовые трудности команды.

«Очень жаль, что Это’О уходит, но клубу необходимо восстановить финансовый баланс», — заявил технический директор клуба «Коньяспора» Риза Чалымбай.

Самюэль Это'О ранее выступал за такие клубы как английский «Челси», мадридские «Реал» и «Барселону», миланский «Интер». В составе последних двух команд выигрывал Лигу чемпионов. Также в 2011—2013 годах играл в российском футбольном клубе «Анжи». Является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна.

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Футбол
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