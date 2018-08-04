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Новым капитаном портмундской «Боруссии» стал Марко Ройс

Спорт

Ему 29 лет

Новым капитаном портмундской «Боруссии» стал Марко Ройс
Tim Reckmann
Марко Ройс

Берлин, 4 августа 2018, 10:20 — REGNUM  Портмундский футбольный клуб «Боруссия» выбрал себе нового капитана, им стал 29-летний полузащитник Марко Ройс. Об этом сообщается в официальном аккаунте twitter футбольного клуба.

«Тренер объявил, что я теперь новый капитан команды. Это действительно большая честь и гордость для меня», — цитирует слова Ройса twitter клуба.

Марко Ройс, полузащитник, ему 29 лет. Играет в «Боруссии» с 2012 года и в прошлом сезоне провел 15 матчей за команду, в которых забил 7 мячей.

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