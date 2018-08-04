Путин утвердил до конца года безвизовый въезд по паспорту болельщика

Москва, , 10:16 — REGNUM Обладатели паспорта болельщика (FAN ID) из других стран теперь могут до конца года въезжать в Россию без визы. Соответствующий закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Одним из главных поводов для принятия такого законопроекта, стали многочисленные просьбы участников чемпионата мира по футболу.

Как ранее указывал Глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев: «По всем опросам зафиксировано, что 80% болельщиков хотели бы вернуться в Россию, познакомиться поближе с нашей культурой, увидеть российскую провинцию, природу, наши малые города».

Иностранные болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата мира по футболу в Москве и получившие FAN ID (персональную карту), могли приехать в Россию без визы. После завершения чемпионата президент Путин заявил, что обладатели паспорта болельщика получат право многократного посещения России без визы до конца 2018 года.