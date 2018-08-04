Нурмагомедов о поединке с Макгрегором: «Впереди интересные два месяца»

Москва, , 10:09 — REGNUM Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с интересом ждет поединка с ирландским соперником Конором Макгрегором.

Об этом российский спортсмен написал 4 августа в Instagram.

«Переговоры закончены. Впереди интересные два месяца», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок Хабиба Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором должен состояться 6 октября в Лас-Вегасе.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 апреля, одержав победу над американцем Элом Яквинтой.

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