Форвард «Шальке» Эмболо переходит в московский «Локомотив»

Берн, , 09:25 — REGNUM В ближайшее время будет объявлено о переходе нападающего немецкого «Шальке 04» Бриля Эмболо в московский «Локомотив». Об этом сообщает швейцарское издание Le Matin.

Отмечается, что детали трансфера клубы между собой уже согласовали. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Эмболо составляет €18 млн. Следует отметить, что в прошлом сезоне 21-летний спортсмен провел в составе «Шальке 04» 21 матч и забил три мяча.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля «Монако» официально объявил о переходе из ЦСКА полузащитника сборной России Александра Головина. Французский клуб заплатил за футболиста €30 млн.

Читайте также: Фалькао по-русски поприветствовал Головина в «Монако»