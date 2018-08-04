Боец Александр Емельяненко решил получить второе образование

Грозный, , 07:52 — REGNUM Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко решил поступить в Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика Миллионщикова. Об этом сам спортсмен написал в своём Instagram.

«Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!» — написал известный спортсмен.

https://www.instagram.com/p/BmBIH9blWtu/

Напомним, 37-летний известный боец стал чемпионом Европы по самбо в 1999 году. В 2002, 2003 и 2006 годах Емельяненко-младший становился чемпионом мира по боевому самбо. В 2009 году он окончил экономический факультет Белгородского государственного университета.